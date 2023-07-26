الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سميحة المناسترلى ناعية شوقى حجاب: "أثرى الحياة الفنية بكل ما هو هادف"

الشاعر
الشاعر

نعت الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وقالت المناسترلى إننا فقدنا اليوم واحدًا من المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية بكل ما هو هادف وذو قيمة فنية ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى بل والعربى بأسره، رحم الله الكاتب الكبير شوقى حجاب، وألهم محبيه وأسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن شوقي حجاب ولد في 7 أغسطس 1946، بمحافظة الدقهلية، وهو شقيق الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، معظم كتاباته كانت للأطفال، حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.

الدولة التقديرية الشاعر الكبير الشعب المصري القاهرة الدولي جائزة الدولة التقديرية في الآداب جائزة الدولة التقديرية

الأكثر قراءة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

بسبب علبة سجائر.. ضبط المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى الدقهلية

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا