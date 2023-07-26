سميحة المناسترلى ناعية شوقى حجاب: "أثرى الحياة الفنية بكل ما هو هادف"

نعت الكاتبة والباحثة الثقافية سميحة المناسترلى، الشاعر والكاتب والمخرج المسرحي شوقي حجاب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء.

وقالت المناسترلى إننا فقدنا اليوم واحدًا من المبدعين الذين أثروا الحياة الفنية بكل ما هو هادف وذو قيمة فنية ستظل محفورة فى وجدان الشعب المصرى بل والعربى بأسره، رحم الله الكاتب الكبير شوقى حجاب، وألهم محبيه وأسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن شوقي حجاب ولد في 7 أغسطس 1946، بمحافظة الدقهلية، وهو شقيق الشاعر الكبير الراحل سيد حجاب، معظم كتاباته كانت للأطفال، حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وتم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال.