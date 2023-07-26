الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. شبكة تليفزيون الحياة تُذيع حفل افتتاح مهرجان جرش اليوم

الحياة
الحياة

مصر ضيف شرف فعاليات المهرجان وهاني شاكر ومروة ناجي ضمن المُشاركين

تُذيع شبكة تليفزيون الحياة، حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون الأردني، الذي تحل مصر فيه ضيف شرف لأول مرة في تاريخه، وهو الحفل الذي بدأت فعاليته في تمام الساعة الثامنة مساءً.

من المُقرر، أن تبدأ فعاليات افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالسلام الوطني للمملكة الأردنية، ثم كلمة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، ثم رفع علم المملكة الأردنية الهاشمية.

تتضمن فعاليات افتتاح المهرجان، إذاعة أوبريت "نهر الذهب"، وهو عمل إبداعي أردني من إخراج لينا التل، وهو عرض بصري يتحدث عن الأردن وتاريخها.

يُشارك نخبة من نجوم الفن المصريين في فعاليات مهرجان جرش، منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعدد من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما.

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