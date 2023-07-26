الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. تعادل سلبى بين الأهلى والمصرى فى ختام الدورى

مباراة الأهلي والمصري
مباراة الأهلي والمصري

مرّت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري في ختام مباريات الدوري الممتاز وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

المباراة بدأت مفتوحة من جانب الفريقين، لكن بوجود سيطرة من جانب فريق المصري.

في الدقيقة 4 أرسل خالد عبدالفتاح  تمريرة من جهة اليمين للاعب محمد فخري على حدود منطقة الجزاء، لكن لم يسيطر عليها الأخير لتصل لدفاع المصري.

الظهور الأول لصالح المصري في الدقيقة 10، جريندو توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين، ثم سدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

المصري كاد أن يتقدم في الدقيقة 14 بعدما أرسل إلياس الجلاصي الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها عماد الدين بوبكر برأسية من على القائم الثاني وتابعها مروان حمدي برأسية، لكن شتتها محمد فخري من على خط المرمى.

في الدقيقة 27 كاد أن يتقدم الأهلي بعد ركلة حرة سددها كريستو بشكل رائع مرت بجوار القائم الأيمن.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة ومعتز محمد وكريم الدبيس.

خط الوسط: أحمد قندوسي، ومحمد فخري، وأحمد نبيل كوكا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد فتح الله وأحمد أشرف ومحمد عبدالله وأحمد خالد وكريم عثمان.

الاهلى المصرى البورسعيدى تعادل سلبي مباراة الأهلي والمصري

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