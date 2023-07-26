الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يهنئ بوتين بمرور 80 عامًا على العلاقات المصرية الروسية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي إلى مستوى يليق بتاريخ العلاقات بين البلدين.

وتقدم الرئيس السيسي، خلال حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضمن فعاليات القمة الروسية الإفريقية، المذاعة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، بالتهنئة للرئيس الروسي على مرور 80 عامًا على العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنه يتذكر بشدة الاهتمام الشديد الذي بدأ من روسيا عام 2019 لإتمام هذه القمة.

السيس بوتين الرئيس السيسي العلاقات المصرية الروسية

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