الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

علي ماهر
علي ماهر

وجّه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين.

وأوضح فيوتشر خلال ساعات أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول.

وتولى علي ماهر تدريب فريق فيوتشر في سبتمبر 2021، وتمكن من التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه كما فاز ببطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وأنهى فيوتشر الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، ليقود الفريق للتأهل إلى الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

فيوتشر علي ماهر الدورى المصرى رحيل علي ماهر

الأكثر قراءة

رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الثانوي 2023

الرئيس السيسى يلتقى نظيره الروسى بوتين

بسبب علبة سجائر.. ضبط المتهم بقتل زوجته طعناً بالسكين فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا