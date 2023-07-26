رسميًا.. فيوتشر يوجّه الشكر إلى على ماهر

وجّه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين.

وأوضح فيوتشر خلال ساعات أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق الأول.

وتولى علي ماهر تدريب فريق فيوتشر في سبتمبر 2021، وتمكن من التأهل إلى الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه كما فاز ببطولة كأس الرابطة في نسختها الأولى.

وأنهى فيوتشر الموسم الجاري في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، ليقود الفريق للتأهل إلى الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.