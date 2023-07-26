مسئول الدعوة الإلكترونية بالأوقاف: الذكاء الاصطناعى يسهم فى الاطلاع والمعرفة بأقل جهد

استمرت فعاليات الدورة التثقيفية الثانية لمسئولي الدعوة الإلكترونية اليوم الأربعاء، بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، الذي يستضيف ٥٠ عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مواكبة التطورات العصرية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأنشطة الدعوية والمشاركة بنصيب وافر عبر الفضاء الإلكتروني.

ويستضيف المعسكر مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء.

وبدأت فعاليات الدورة الدورة التثقيفية بمحاضرة للشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأكد الشيخ محمد عسكر، خلال كلمته، أن توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنياته في مجال العمل الدعوي يسهم في تطويره تطويرًا كبيرًا، ويقود لإحداث ثورة حقيقية في مجال العطاء والعمل الدعوي.

وأشار مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف، إلى أن مرونة الدين الإسلامي ويسره وصلاحيته لكل زمان ومكان، تقتضي أن تكون الدعوة بأسلوب العصر ولغته، بمختلف الوسائل والأساليب الدعوية المشروعة، مضيفًا أن هذه الوسائل الحديثة لها أثر كبير في نجاح رسالة الإسلام ومنهجه الوسطي، كما تعمل على تمكين الدعاة من ترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع.

وفي ختام محاضرته أشار إلى أن استخدام هذه التقنية يسهم في الاطلاع والمعرفة بأقل جهد، ويختزل المكان والزمان كما يساعد على تنمية المهارات الدعوية على أكمل وجه.