رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المعسكر الدائم للطلاب بمصيف بلطيم

أجرى الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية إلى معسكر الطلاب الدائم بمصيف بلطيم، للاطمئنان على الطلاب المشاركين بالمعسكر.

رافقه خلال الجولة، الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رشدى العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتورة مي رمضان بكلية الحاسبات والمعلومات.

وأثناء الجولة، عقدت الجامعة ندوة تثقيفية بمعسكر بلطيم للفوج الطلابي، لزيادة الوعي عند الشباب وتعميق مشاعر الانتماء والولاء للوطن، وعقب انتهاء الندوة شارك الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والوفد المرافق له طعام الغذاء مع الطلاب المشاركين فى فوج المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم.

أكد الدكتور ‏عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم انطلاق فعاليات المعسكر الصيفي الدائم لجامعة كفر الشيخ في مصيف بلطيم منذ أسبوعين، ويستمر المعسكر فى استقبال أفواج الطلاب حتي نهاية العطلة الصيفية، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس الجامعة، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلاب، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلاب على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلاب ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلاب فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية فى بيئة إيجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلاب فى كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن معسكر الجامعة فى بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعي إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية فى المستقبل القريب والبعيد، بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم.