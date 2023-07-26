الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متخصص فى الشأن السودانى: خسائر الإيرادات العامة فى السودان بالغة

السودان
السودان

قال الدكتور علي الفكي، المتخصص في الشأن السوداني، إن خسائر الإيرادات العامة في السودان بالغة الآن نتيجة الصراع بين قوات الدعم السريع والجيش الوطني.

الأوضاع بالسودان


وأكد الدكتور علي الفكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن القطاع الزراعي كان يمثل ٢٩ ٪ من الناتج المحلي والقطاع الصناعي ١٤٪، والقطاع الزراعي لم يتأثر من الحرب بصورة كبيرة نتيجة بعد المناطق الزراعية عن أماكن النزاع، بينما الوضع الصناعي في السودان سيئ بصورة تفوق الخيال نتيجة عدم تدمير الكثير من المؤوسسات الصناعية التي كانت توجد في العاصمة.

تدهور الوضع الخدمي في السودان

وأضاف في حديثه، أن الوضع الخدمي في السودان سيئ للغاية، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع كافة في السودان جراء الحرب، حيث يعاني الشعب السوداني من افتقاره الخدمات الأساسية مثل نقص الغذاء، مياه الشرب، انقطاع التيار الكهربي.

علي الفكي متخصص في الشأن السوداني “القاهرة الإخبارية” المراقب احتواء الأزمة السودانية

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