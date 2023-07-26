الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. "مستقبل وطن" يعيد تشكيل هيئة مكتب أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

أصدر حزب «مستقبل وطن» برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وباعتماد المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب أمين التنظيم، قرارًا بإعادة تشكيل هيئة مكتب أمانة شئون الثقافة والفنون والرياضة  المركزية برئاسة النائب أحمد إحسان مصطفى دياب.

وجاء قرار تشكيل هيئة المكتب كالتالى في نص مادته الأولى:

تعيين النائب أحمد إحسان مصطفى دياب في منصب أمين هيئة المكتب، والنائب حسام الدين المندوه توفيق الخواجة، والنائب محمد سيد كامل حسان والنائب إمام منصور حسن منصور، والنائب حمدي عبدالوهاب عثمان، والمهندس شريف علي محمد محجوب ومحمد محمود عبد العظيم أمناء مساعدين.

كما تم تعيين كل من مصطفى ايهاب محمد طاهر، ومحمد ياسر عبدالمجيد، والنائب حازم محمد يحيى إمام، والكابتن عماد محمد عبدالنبي والكابتن عبدالظاهر أحمد محمد، والكابتن محمود فتح الله عبده، والكابتن محمود محمد عاشور، والكابتن شريف محمد عبدالفضيل، والإعلامية هند محمد مصطفى والإعلامي عمر أيمن أنور يوسف، والمهندس وليد مبروك علي متولي أعضاء هيئة مكتب.

كما نص القرار على تعيين كلا من وليد صلاح الدين عبدالله وممدوح محمد مسعد الششتاوي، ومحمد هاني عبدالمجيد الشرقاوي ومحمد سيد حسين وأحمد طارق غريب ومروة ناجي عبدالصمد وعبدالرحمن شريف صادق عبدالقادر ومحمد صلاح دمرداش وسابرينا انيسه علي محمد علي، أعضاء هيئة مكتب.

كما نص القرار في المادة الثانية على أن ينشر في الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونصت المادة الثالثة منه ينفذ هذا القرار من تاريخه، ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

فيما نصت المادة الرابعة بأن تخطر لجنة شئون الأحزاب بالقرار.

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