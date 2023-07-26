الأولى على الثانوية الأزهرية: حاولت رد الجميل لأهلى والعبرة بالفهم

قالت الطالبة ثراء سمير، الأولى على الثانوية الأزهرية القسم الأدبي، إنها حاولت قدر المستطاع خلال العام الدراسي، التركيز على المذاكرة من أجل رد الجميل إلى أهلها الذين كانوا يدعمونها طوال الوقت، معقبًا: "لم يبخلوا عنى بوقت أبدًا وكانوا دائمًا يساندوننى ويدعموننى من أجل مواصلة المذاكرة دون قلق أو توتر".

وأكدت ثراء سمير، أن العبرة بالفهم وتوزيع الجهد وليس بطول وقت المذاكرة أو السهر طوال الليل أو المذاكرة طوال النهار، لذلك كنت أحاول دائمًا تقسيم جهدى ومجهودى على المذاكرة دون الضغط على نفسي طوال الوقت.