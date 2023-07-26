مطالب المصريين المغتربين: منصة إلكترونية.. ورحلات للمعالم الأثرية

سلط رموز الجاليات المصرية الضوء على عدد من المطالب، باعتبارها الأبرز والأهم والمتوقع طرحها خلال النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج»، وعلى رأسها إنشاء منصة إلكترونية للتواصل الفعال مع جميع الجهات الرسمية، إضافة إلى رعاية الأجيال الجديدة ثقافيًا وربطهم بالوطن الأم، من خلال تنظيم رحلات لأهم المعالم السياحية والتراثية.

وقالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس مدينة فرساى بفرنسا، إنها تشعر بالسعادة لمشاركتها فى مؤتمر المصريين بالخارج هذا العام لأنه مختلف ومتميز جدًا، خاصة أن المؤتمر يرحب بمشاركة جميع المصريين الذين سجلوا على موقع وزارة الهجرة.

وأضافت: «الوزيرة سها الجندى حريصة على أن تستمع لأكبر عدد من المصريين بالخارج فى مختلف الدول لحصر مشكلاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم والاستماع لمقترحاتهم».

وتابعت: «مؤتمر المصريين بالخارج يأتى فى إطار حرص الدولة المصرية ووزارة الهجرة على عقد هذا المؤتمر نظرًا لأهمية دور المصريين بالخارج فى الوقوف بجانب مصر فى كل الأزمات ودورهم الاستراتيجى فى دفع الاستثمار والاقتصاد المصرى، وعرض المقترحات وتقديم الأفكار التى تصب فى صالح مصر». وعن مشاركتها فى هذا المؤتمر أكدت أنها تعتبرها خطوة مهمة لأنها تشعر باهتمام مصر بأبنائها بالخارج، وأنها توليهم الرعاية والتقدير وتعمل على حل مشكلاتهم.

واقترحت إنشاء منصة إلكترونية لتيسير التواصل مع جميع الوزارات المعنية وتسهيل الحصول على الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، لتخفيف الضغط على القنصليات وتسهيل استخراج الأوراق وقت الإجازات وتخصيص قسم للمرأة المصرية بالخارج وبريد للشكاوى لتستطيع أى مصرية التواصل مباشرة مع متخصصين قانونيين إذا ما تعرضت لأى مشكلة فى بلاد المهجر.

كما اقترحت التوسع فى الرعاية الثقافية لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث لربطهم بمصر من خلال تفعيل دور المراكز الثقافية فى السفارات لغرس الانتماء فى نفوس الأجيال الجديدة.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، إن إقامة مؤتمر الكيانات ورموز العمل العام فى الخارج تؤكد أن هناك خطة واضحة طويلة المدى تعمل الوزارة على تنفيذها بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف أن عقد النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج» يأتى استمرارًا لتأكيد الرغبة المتبادلة ما بين الوزارة ورموز العمل المصرى العام فى الخارج للتعاون من أجل المصلحة العامة للبلاد.

وأكد «ثابت» أن النسخة الرابعة من مؤتمر الكيانات المصرية ورموز العمل المصرى العام فى الخارج ستشهد مظاهرة تأييد مطلق للرئيس السيسى للاستمرار فى حكم البلاد لاستكمال نهضة مصر الحديثة.

فيما قال بهجت العبيدى، الكاتب المصرى المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، إن المؤتمر فرصة مهمة للالتقاء بالناشطين المصريين فى العمل العام بالخارج والتعرف على رؤاهم لتعظيم الاستفادة من جهودهم مرة أخرى والتعرف بشكل دقيق على المشكلات التى تواجه أبناء مصر فى الخارج للعمل على حلها والعمل على تعظيم الاستفادة من القدرات التى يمتلكها مصريو الخارج مرة رابعة، مؤكدًا سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر المهم.

وشدد على أهمية استعادة رحلات شباب المصريين فى الخارج إلى مصر خاصة المقيمين فى العالم الغربى لتتعرف الأجيال الجديدة على تلك النهضة الهائلة التى حدثت فى مصر فى السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه الرحلات التى يلتقى فيها مئات بل ربما آلاف من شباب الأجيال الجديدة من مصريى الخارج لها فوائد كبيرة، حيث يمكن استثمار قدرات هؤلاء الشباب من عدة نواحٍ يأتى فى مقدمتها غرس الهوية المصرية الوطنية فى نفوسهم ليكونوا لسان حال الدولة المصرية دفاعًا عنها ودعمًا لها، وكذلك التعريف بمصر بشكل مناسب، حيث إنهم الأجدر على مخاطبة العالم الغربى بما يتقنونه من لغات.