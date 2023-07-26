إنبي يشكو أحمد عيد للجنة الانضباط

تقدم مسؤولو نادي إنبي بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب فيها بتحويل أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق والمُعار من نادي الزمالك إلى لجنة الانضباط.

وجاء قرار مسؤولي إنبي بسبب نزول اللاعب تدريبات الفريق الأبيض على الرغم من عدم انتهاء مدة إعارته دون الحصول على إذن مسئولي النادي البترولي.

ويرفض أحمد عيد الاستمرار في صفوف إنبي، في الوقت الذي يرغب فيه للعودة إلى نادي الزمالك مرة أخرى.

كان أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي كشف أنه بصدد تقديم شكوى ضد أحمد عيد في لجنة الانضباط بعد انقطاع التواصل معه على الرغم من تفعيل بندء الشراء ومخاطبة الزمالك لدفع قيمة 3 مليون جنيه لتفعيل الشراء.