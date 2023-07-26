الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| كيف عالج الإسلام حقوق الأبناء تجاه الآباء؟ (فيديو)

الدكتور يسري عزام
الدكتور يسري عزام

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إن الإسلام أولى اهتمامًا بالغًا بتربية الأبناء، مشيرًا إلى أن الرسول صلّى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك لأننا سنسأل بين يدى الله سبحانه وتعالى عنهم، مستشهدًا بالحديث: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته".

وأضاف "عزام" خلال مداخلة عبر برنامج "البيت" المذاع على قناة "الناس"، "أن رجلًا ذهب إلى الفاروق عمر بن الخطاب، يشكو له عقوق ولده، فقال سيدنا عمر للولد لما عققت أباك؟، فرد عليه الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟، فقال: بلى، قال الولد: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقى أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبى لم يفعل شيئًا من ذلك، أما أمى فإنها زنجية كانت لمجوسى، وقد سماني جُعَلا (خنفساء) ولم يعلمنى من الكتاب حرفًا واحدًا!، فالتفت عمر إلى الأب وقال له: جئت إليّ تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك".

وأكد عزام أنه يجب علينا أن نربى أبناءنا على الصدق والأمانة، وأن نغرس فى نفوسهم أهمية الصديق، لأن الصدق ينجى، لأنه طمأنينة أما الكذب فهو ريبة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس حقوق الأبناء على الآباء البيت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

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