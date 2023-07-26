قناة الناس| كيف عالج الإسلام حقوق الأبناء تجاه الآباء؟ (فيديو)

قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إن الإسلام أولى اهتمامًا بالغًا بتربية الأبناء، مشيرًا إلى أن الرسول صلّى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك لأننا سنسأل بين يدى الله سبحانه وتعالى عنهم، مستشهدًا بالحديث: "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته".

وأضاف "عزام" خلال مداخلة عبر برنامج "البيت" المذاع على قناة "الناس"، "أن رجلًا ذهب إلى الفاروق عمر بن الخطاب، يشكو له عقوق ولده، فقال سيدنا عمر للولد لما عققت أباك؟، فرد عليه الولد: يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه؟، فقال: بلى، قال الولد: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقى أمه، ويحسن اسمه، ويعلمه الكتاب، قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبى لم يفعل شيئًا من ذلك، أما أمى فإنها زنجية كانت لمجوسى، وقد سماني جُعَلا (خنفساء) ولم يعلمنى من الكتاب حرفًا واحدًا!، فالتفت عمر إلى الأب وقال له: جئت إليّ تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك".

وأكد عزام أنه يجب علينا أن نربى أبناءنا على الصدق والأمانة، وأن نغرس فى نفوسهم أهمية الصديق، لأن الصدق ينجى، لأنه طمأنينة أما الكذب فهو ريبة.

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