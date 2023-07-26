رئيس "أزهرية كفر الشيخ": نتصدر أوائل الثانوية لهذا العام باجتهاد الطلاب

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، أن طلاب محافظة كفر الشيخ قد تصدروا أوائل الثانوية الأزهرية لهذا العام على مستوى مناطق الجمهورية المختلفة.

وأوضح شهاوي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما قام به طلاب وطالبات محافظة كفر الشيخ من اجتهاد وتفوق قد تكلل في نهاية الأمر بحصدهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، موجها التهنئة لهم ومتمنيا لهم مزيد من التفوق والتقدم في حياتهم المقبلة.

وحصدت محافظة كفر الشيخ، 3 مراكز في أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2023 ، إذ حصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ ) بنسبة 99.58%، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ) بنسبة 99.58%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%.

وقد قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأربعاء، بإجراء اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

ويعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة.