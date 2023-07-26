انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق شقة أبوالنمرس

قررت جهات التحقيق بالجيزة انتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة أبوالنمرس، ما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق، لحصر التلفيات والتعرف على ملابسات الحادث.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق، ما أسفر عن إصابة شخص بحالة اختناق.