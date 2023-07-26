تبرئة الحائز على الأوسكار كيفين سبيسى فى مزاعم الاغتصاب الجنسى

تمت تبرئة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كيفين سبيسي من جميع التهم بعد محاكمة استمرت 4 أسابيع في لندن بشأن مزاعم اعتداء جنسي.

كان نجم هوليوود، 64 عامًا، قد ملأت الدموع عينيه خلال وقوفه أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك كراون، بعد أنه غير مذنب في سبع تهم بالاعتداء الجنسي وتهمتين بارتكاب جرائم جنسية خطيرة أخرى.

غطت المزاعم فترة بين عامي 2004 و2013، عندما عمل سبيسي كمدير فني في مسرح أولد فيك في العاصمة البريطانية، ودفع ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه.

شكر سبيسي هيئة المحلفين بعد أن برأته بعد 12 ساعة و26 دقيقة من المداولات على مدى ثلاثة أيام. يصادف اليوم أيضًا عيد ميلاده 64، بسحب شبكة cnn الأمريكية.

وقال إن هناك الكثير من الأمور التي يتعين عليه معالجتها بعد ما حدث اليوم، لافتًا إلى أن النتيجة أشعرته بالفخر.

كان القاضي مارك وول قد أرسل هيئة المحلفين للنظر في أحكامها يوم الإثنين الساعة 12.45 ظهرًا بالتوقيت المحلي وعادت بعد ظهر الأربعاء لإصدار حكمها.