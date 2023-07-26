الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء الامتحانات واعتماد نتائج نهاية الفصل الدراسى الثانى بجامعة العريش

جامعة العريش
جامعة العريش

أعلنت جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، انتهاء جميع الامتحانات وأعمال الكنترول واعتماد جميع نتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني والعام الجامعي.

 

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، فى بيان للجامعة ، أنه تم تحديد النسب المئوية للنجاح التي تخطت 95% في معظم الكليات، وتحديد العشرة الأوائل في كل كلية.

 

وأضاف رئيس جامعة العريش ، أن جميع الكليات تستعد بالفعل للعام الدراسي القادم، من حيث تنظيم المعامل وقاعات التدريس والمقررات الدراسية والمنصات التعليمية.

 

كما أشار الدكتور الدمرداش، إلى أنه تم مناقشة خطة الأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية، وبرامج التدريب الطلابي والميداني لطلاب بعض الكليات، مثل كلية الطب البيطري وكلية العلوم الزراعية والبيئية وكلية العلوم وكلية التربية الرياضية، حيث يعتبر التدريب الصيفي جزءًا أساسيًا من تحصيل الطالب العلمي أو نجاحه.

 

كما أعلن رئيس جامعة العريش، استمرار قبول طلاب كلية التربية الرياضية حتى يوم الخميس القادم 27/7/2023، عن طريق اختبارات القدرات في الكلية، وأن الطالب الذي يجتاز اختبار القدرات في الكلية يحق له التقدم للكلية عن طريق التنسيق الإلكتروني بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

 كما أوضح الدكتور الدمرداش، أنه تم تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بكافة الامكانيات والمشرفين والمتخصصين لإرشاد الطلبة بكيفية التنسيق والتسجيل الإلكتروني، وتوفير قاعات مكيفة ومجهزة لاستقبال الطلاب بوجود أعضاء هيئة التدريس لشرح وتوضيح أهمية وميزة كل كلية، وتسهيل عملية اختيار الطالب للكلية التي يرغب بالدراسة بها، وذلك من خلال توفير المعلومات اللازمة والإرشادات المفيدة للطلاب.

وقال انه إطار التعاون بين جامعة العريش وجامعة بنها، تم توفير 20 منحة لأهالي سيناء لدراسة الماجيستير، كما قدمت الجامعة  أكثر من 20 منحة فيما يخص برامج التعليم المدمج لدراسة مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، لتقديم خدمات تعليمية وتوفير فرص للطلاب للدراسة في مرحلة ما قبل الجامعي أو الجامعي أو مرحلة الدراسات العليا.

محافظة شمال سيناء أعمال الكنترول الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي النسب المئوية

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