ما لا تعرفه عن "التنورة التراثية" قبل عرضها بمهرجان العلمين

يستضيف مهرجان العلمين في دورته الأولى، عرضًا مميّزًا لفرقة التنورة التراثية التي تتواجد ضمن فعاليات المهرجان في الخامسة من مساء الجمعة المقبل على كورنيش العلمين، وسط أجواء الصيف الساحرة.

وترصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن فرقة التنورة التراثية قبل عرضها الجمعة المقبل بمهرجان العلمين الجديدة.

- هى إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

- تكونت فى فبراير 1988 بمقر قصر الغورى للتراث.

- تخصّصت الفرقة بهدف إحياء الأشكال التراثية الفنية التى اندثرت أو على وشك الاندثار.

- تقدم عروضها بصفة دورية طوال العام أيام السبت والاثنين والأربعاء.

- شاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر العربية.

- زارت الفرقة وقدمت عروضها فى كل من اليابان، الولايات المتحدة الامريكية، النمسا، المجر، إيطاليا، السويد، النرويج، الدانمارك، فلندا، فرنسا، الصين، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، هونج كونج، المغرب، تونس، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، رومانيا، تشيك، الهند، المملكةالمتحدة، كندا، تركيا، هولنــــدا، استراليا، كينيــــا، اليــونــان، سنغافورة.

- تقيم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية (الربابة- السلامية -المزمار- الصاجات - المزمار ـ الطبلة).

- كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبى يعتمد على التلقائية والإنشاد الدينى.

- عناصر الرقص بالفرقة تعتمد على راقص التنوره (اللفيف) والراقصين (الحناتية) الذين يرقصون بآلة الإيقاع (المزهر).

- جميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين تلقائيين تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجداهم.

- تقدم معظم عروضهابقلعة صلاح الدين مسرح قصر الجوهرة.

برنامج الفرقة

1- تحميله موسيقية: وهى عبارة عن جملة موسيقية شعبية تؤدى إلى استعراض إمكانيات كل آلة موسيقية وقدرات العازف.

2- رقصة التنورة الصوفية (الدراويش).

3- رقصة التنورة الاستعراضية.

الجدير بالذكر، تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.