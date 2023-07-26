الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما لا تعرفه عن "التنورة التراثية" قبل عرضها بمهرجان العلمين

التنورة التراثية
التنورة التراثية

يستضيف مهرجان العلمين في دورته الأولى، عرضًا مميّزًا لفرقة التنورة التراثية التي تتواجد ضمن فعاليات المهرجان في الخامسة من مساء الجمعة المقبل على كورنيش العلمين، وسط أجواء الصيف الساحرة.

وترصد «الدستور»، أبرز المعلومات عن فرقة التنورة التراثية قبل عرضها الجمعة المقبل بمهرجان العلمين الجديدة.

- هى إحدى فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

- تكونت فى فبراير 1988 بمقر قصر الغورى للتراث.

- تخصّصت الفرقة بهدف إحياء الأشكال التراثية الفنية التى اندثرت أو على وشك الاندثار.

- تقدم عروضها بصفة دورية طوال العام أيام السبت والاثنين والأربعاء.

- شاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر العربية.

- زارت الفرقة وقدمت عروضها فى كل من اليابان، الولايات المتحدة الامريكية، النمسا، المجر، إيطاليا، السويد، النرويج، الدانمارك، فلندا، فرنسا، الصين، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، هونج كونج، المغرب، تونس، سوريا، لبنان، الأردن، اليمن، رومانيا، تشيك، الهند، المملكةالمتحدة، كندا، تركيا، هولنــــدا، استراليا، كينيــــا، اليــونــان، سنغافورة.

- تقيم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية (الربابة- السلامية -المزمار- الصاجات - المزمار ـ الطبلة).

 - كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبى يعتمد على التلقائية والإنشاد الدينى.

- عناصر الرقص بالفرقة تعتمد على راقص التنوره (اللفيف) والراقصين (الحناتية) الذين يرقصون بآلة الإيقاع (المزهر).

- جميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين تلقائيين تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجداهم.

- تقدم معظم عروضهابقلعة صلاح الدين مسرح قصر الجوهرة.

برنامج الفرقة

1- تحميله موسيقية: وهى عبارة عن جملة موسيقية شعبية تؤدى إلى استعراض إمكانيات كل آلة موسيقية وقدرات العازف.

2- رقصة التنورة الصوفية (الدراويش).

3- رقصة التنورة الاستعراضية.

الجدير بالذكر، تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

فرقة التنورة التراثية مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة فرقة التنورة التنورة التراثية

الأكثر قراءة

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أزمة الكهرباء

مصدر يكشف المحطة الجديدة لـ"على ماهر" بعد رحيله عن فيوتشر

الفيدرالى الأمريكى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

خبراء: القمة الإفريقية الروسية فى توقيت مهم وفرصة لتحرر دول القارة السمراء من الهيمنة الغربية

إحالة 5 أشخاص للمحاكمة لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى المقطم

10 طعنات نافذة.. القبض على عامل تعدى على زوجته بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عفاريت القيالة

وائل لطفي

لماذا تصرخ اللجان؟!

ماجد حبته

صفاقة فورين بوليسى

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا