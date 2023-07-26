قناة الناس.. هانى تمام: الرسول وضع منهج الاختيار فى الزواج (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع المنهج في الاختيار عند الزواج وهما الدين والخلق.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أنه يجب على البنت أن تقتنع أن الرجل الذي تريد أن تتزوج منه أن يكون متوفر فيه ذلك الشرطين، ولا يجب أن تنظر إلى الموضوع نظرة قاصرة كأن تحبه أو تريده فقط، مؤكدًَا أن الزواج فيه أمور أعظم من ذلك بكثير فهو مسئوليات، متسائلًا: هل هذا الشخص المقبل على الزواج لديه القدرة على القدرة وتحمل المسئولية بعد الزواج أم مجرد حب فقط خلال فترة الخطوبة؟.

وأكد أنه لا يجب على البنت أن تقوم بخطبة نفسها دون معرفة أهلها، بل يجب أن يكون الأهل راضين عن تلك الخطبة مستشهدًا بالحديث القائل: "لا نكاح إلا بولي"، مؤكدًا أن وجود الولي في هذا الأمر سيكون سندًا للبنت ومعينًا لها بعد ذلك إذا وقعت لها أي مشكلة.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن الأهل إذا كانوا راضين بالشاب المتقدم لخطبة ابنتهم لكن البنت لا تريده، فلا توجد أي مشكلة في ذلك لأن الإسلام لا يجبرها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن يكون الإنسان جيدًا أن يصلح لهذه البنت، فلا يجب أن يجبرها أحد على خطبة أحد لا تريده حتى ولو كان متدينًا وعلى خلق.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.