الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم لوظائف التعليم الشاغرة بالمنوفية.. "التنظيم والإدارة" تعلن الشروط

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

بدأت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، في تلقى طلبات شغل عدد من الوظائف الشاغرة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

وتستمر البوابة في تلقي الطلبات خلال الفترة من اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو وحتى9 أغسطس المقبل، فى تخصصات “مدير إدارة تعليمية، وكيل إدارة تعليمية، مدير مدرسة بالمستوى الوظيفى، موجه عام، موجه أول، موجه مادة أو نشاط”.

وتضم المسابقة المعلن عنها وظائف إشرافية بديوان مديرية التربية والتعليم بالمنوفية والادارات التعليمية والمدارس مختلفة المراحل التابعة للمديرية.

شروط شغل الوظائف

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف اجتياز المقابلات المقررة طبقًا لأحكام قانون التعليم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى واللغة الإنجليزية، فضلًا عن الإلمام التام بكافة القوانين والقرارات الوزارية وبطاقة الوصف الوظيفى المنظمة والملائمة لطبيعة العمل.

كما يشترط قضاء مدة أقدمية سنتين فى وظيفة معلم أول أ على الأقل أو ما يقابلها، والحصول على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة التأهيل التربوى، بتقدير مقبول فأعلى.

وترفق الطلبات بالمستندات المطلوبة (معتمدة ومختومة) وتشمل..

1ـ بيان حالة وظيفية موضح بها الجزاءات و الإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية إن وجدت.

2ـ صورة معتمدة طبق الاصل للمؤهل الدراسي مع استمارة الترشح للوظيفة.

3ـ صورة من تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرين بتقدير فوق المتوسط على الأقل.

4ـ صورة شهادة الصلاحية لمزاولة وظائف الادارة التعليمية.

5ـ الدورات التدريبية اللازمة فى مجال شعل الوظيفة.

6ـ بيان بالإنجازات مدعمة بالمستندات.

7- بيان بمقترحات تطوير هذة الوظيفة محددة المدة.

بوابة الوظائف الحكومية التنظيم والإدارة الوظائف الشاغره مديرية التربية والتعليم المنوفية

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