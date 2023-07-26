الرياضية: ماتياس يايسله مديرًا فنيًا لأهلي جدة خلال أيام

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي أهلي جدة السعودي لاتفاق مع مدير فني جديد للفريق ليتولى المهمة بداية من الموسم المقبل.

وأفادت تقارير صحفية في الأيام الماضية إلى فتح نادي أهلي جدة خطًا للمفاوضات مع روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني لتولي مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن إدارة نادي أهلي جدة اتفقت مع المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي، لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقد بين الطرفين ستكون مدته موسمين مع وجود شرط لإضافة موسم ثالث في العقد، مؤكدة أن يتم التوقيع رسميًا بين الطرفين خلال اليومين المقبلين، ليحلق بالفريق في النمسا لبدء العمل مباشرة واستغلال الوقت المتبقي من فترة الإعداد لتحضير الفريق.

ويتولى يايسله تدريب فريق سالزبورج منذ صيف عام 2021 ويرتبط بعقد مع النادي ممتد حتى 30 يونيو 2025.