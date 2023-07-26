تفاصيل اجتماع الرئيس الفلسطيني مع أردوغان ووفد حماس

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع وفد قيادة حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في العاصمة التركية أنقرة.

وناقش الأطراف خلال الاجتماع بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سبل تهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة، وفقًا لبيان لحركة حماس.

من جانبه، صرح عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، بأن اللقاء شهد نقاشا صريحًا وعميقًا وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في 29 و30 يوليو الجاري في القاهرة، وفقا لما نقلته وكالة “سوا” الفلسطينية.

كما اتفق الأطراف خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية خاصة مشاريع الحكومة الصهيونية المتطرفة التي تريد ابتلاع الأرض وتوسيع الاستيطان والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك الخطر الأساسي المتعلق بالضفة والقدس المحتلة وفق نص البيان.

أضاف بدران أن حركة حماس أكدت أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجح لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية.

وأشار بدران إلي أن حركته أكدت أنه لا بد أن تتناسب مخرجات اجتماع الأمناء العامين مع طموحات وآمال الشعب الفلسطيني، ولذلك مطلوب التحضير الجيد لهذا اللقاء مع ضرورة تهيئة الظروف الميدانية لإنجاحه.

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع نظيره التركي في أنقرة

كما التقى الرئيس الفلسطيني، الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة.

وأطلع الرئيس عباس، أردوغان على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما تم التباحث بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها على المستويات كافة.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه تم الاتفاق على الاستمرار في المشاورات الثنائية، حيث أكد أبو مازن حرصه الكامل على إنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التي ستجري في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وصولا الى إنجاز الوحدة الوطنية.

من جانبه، أكد الرئيس التركي دعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.