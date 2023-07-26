مشاركات الزمالك في البطولات العربية (2).. برونزية دوري أبطال العرب موسم 2003 -2004

بدأ الزمالك المشاركة في البطولات العربية منذ 1989 وخلال مشواره في هذه البطولات عرف النجاح والانتصار وعانى مرارة الفشل والانكسار وعلى مدار 4 حلقات يستعرض "الدستور" تاريخ مشاركات الزمالك في البطولات العربية.

بعد فوزه بالبطولة العربية عام 2003 شارك الزمالك في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003 - 2004 واحتل المركز الثالث بعد مشوار طويل بدأه بتخطي فريق الرياضي الموريتاني في الدور الأول بالفوز 2-1 في موريتانيا وسجل الهدفين حازم إمام وعبد الحليم علي في الدقيقتين 8 و35 ثم الفوز في مباراة العودة بالقاهرة 5-1 وسجل الأهداف عبد الحليم علي في الدقيقتين 6 و14 وطارق السعيد في الدقيقة 32 وجمال حمزة في الدقيقتين 65 و80.

وفي دور المجموعات تصدر الزمالك المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بعد فوزه على الصفاقسي التونسي في تونس 3-1 وسجل الأهداف عبد الحليم علي في الدقيقة الثالثة ومحمد صديق في الدقيقتين 52 و73، ثم هزم الترجي التونسي في الجولة الثانية بالقاهرة بثلاثة أهداف نظيفة سجلها وائل القباني وجمال حمزة وعبد الحليم علي في الدقائق 35 و64 و70.

في الجولة الثالثة تعادل الزمالك مع اتحاد البليدة الجزائري في القاهرة بهدف لكل منهما وسجل سامح يوسف في الدقيقة 56 ..وفي الجولة الرابعة فاز الزمالك على الترجي في تونس 2-1 وسجل الهدفين محمود محمود وسامح يوسف في الدقيقتين 14 و73 .

في الجولة الخامسة فاز الزمالك على اتحاد البليدة بملعبه بهدفين نظيفين سجلهما عبد الحليم علي وأحمد صالح في الدقيقتين 5 و85 ..ثم خسر أمام الصفاقسي في القاهرة بهدفين نظيفين.

في الدور ربع النهائي احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بالفوز على الطلبة العراقي في سوريا بنتيجة 2-1 وسجل الهدفين سامح يوسف ومحمد عبد الواحد في الدقيقتين 72 و85 ثم خسر أمام الهلال السعودي في الرياض بهدفين نظيفين.

مباراة الزمالك والطلبة العراقي

وفي الجولة الثالثة تعادل الزمالك مع الهلال في القاهرة بهدف لكل منهما وسجل حازم إمام هدف الزمالك في الدقيقة 70 ..وفي الجولة الرابعة فاز الزمالك على الطلبة في القاهرة بهدفين نظيفين سجلهما جمال حمزة وبشير التابعي من ركلة جزاء في الدقيقتين 13 و26 .

أقمت مباريات الدور نصف النهائي للبطولة في لبنان وخسر الزمالك أمام الصفاقسي التونسي مرتين الأولى بهدفين نظيفين والثانية بهدفين مقابل هدف وسجل عبد الحليم علي هدف الزمالك في الدقيقة 36 ..وفي النهاية احتل الزمالك المركز الثالث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-2 وسجل الأهداف أحمد صالح وبشر التابعي ومحمد صديق في الدقائق 7 و27 و82 .