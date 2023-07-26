رئيس جامعة الأقصر يشارك بحفل إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في حفل إطلاق برنامج أعمال مصر لتطوير ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، والذي تستضيفه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وأطلقت جامعة الدول العربية النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"، داعية الطلاب في مختلف الجامعات العربية للمشاركة فيها والاستفادة من مزاياها والدعم الذي تقدمه لأصحاب الأفكار المبتكرة في المنطقة العربية.

وأكدت جامعة الدول العربية، أن الباب مفتوح أمام جميع طلاب الجامعات العربية للاشتراك في هذه المسابقة الكبرى لتقديم أفكارهم ومشاريعهم الناشئة في المجالات الآتية: حلول ما بعد جائحة كورونا، التجارة والتراث، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، البرمجة والتطبيقات، مصادر الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الذكية.

رئيس جامعة الاقصر

رئيس جامعة الاقصر