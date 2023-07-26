الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اللجنة العامة للانتخابات: غدًا غلق باب التنازلات بين المرشحين لانتخابات الأطباء

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تعلن اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء أن غدا الخميس هو آخر يوم لتقديم التنازلات بين المرشحين للنقابة العامة والنقابات الفرعية.

وأكدت اللجنة العامة للانتخابات أنه حتى الآن قد تنازل 83 طبيبًا عن 96 مقعدًا، وأشارت أيضاً إلى أنه يمكن للمرشحين تقديم التنازلات فى مواعيد العمل الرسمية، ويتم تقديمها شخصيًا أو بتوكيل رسمى في الشهر العقارى.

ولفتت إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية وسيتم تحديدها وإعلان أماكنها على الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء والصحف الرسمية.

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