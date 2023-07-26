بث مباشر.. عظة البابا تواضروس من دير الأنبا بيشوي

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء، صلاة رفع بخور عشية استهلالا لعظته الأسبوعية من كنيسة التجلي بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وطرح المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى ابراهيم، متحدث الكنيسة الرسمي، عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بثا مباشرا للعشية والعظة.

واستقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما بإيطاليا والأنبا أرساني أسقف هولندا بعد عودتهما من زيارة إيبارشية جنوب ألمانيا للاطمئنان على صحة أسقفها الأنبا ميشائيل بناءً على تكليف من البابا.

وأرسل الأنبا ميشائيل معهما تقريرًا وافيًا عن الخدمة وكنائس الإيبارشية والآباء الكهنة وكذلك عن دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ والرهبان الذين فيه.

وناقش البابا هذا التقرير متمنيًا الشفاء العاجل لنيافة الأنبا ميشائيل ونجاحًا للخدمة في الإيبارشية والدير الذي يعتبر أول دير قبطي في أوروبا.

كما استقبل الأنبا باخوم مطران إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، ومقرر لجنة شؤون الإيبارشيات بالمجمع المقدس، وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية، كما عرض نيافته على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بلجنة شؤون الإيبارشيات.

واستقبل البابا الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، واستقبل قداسته بعدها الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وجرى خلال اللقائين مناقشة أمور رعوية خاصة بخدمة نيافتهما، كلٍ في القطاع الرعوي الذي يشرف عليه.