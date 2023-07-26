الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“منيع” يُتابع أعمال تطوير منظومة الطرق بالعاشر من رمضان

طرق
طرق

أعلن المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تفاصيل الموقف التنفيذي ونسبة إنجاز المنظومة الجديدة للطرق بالمدينة.

وأشار “منيع” فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أنه جاري تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى حي الأندلس مرورًا بالمنطقة الصناعية B2، كما تم استكمال أعمال تنسيب طبقة السن واستكمال أعمال الأسفلت بالمنطقه A1. 

وأضاف رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه جار تنفيذ أعمال طبقة “الفرمة والسن” بمنطقة المطورين الجنوبيه 640 فدان، كما يجري استكمال أعمال الانترلوك، وتنسيب طبقة الأساس واعمال بلدورات بالحي 20. 

وتابع: “يجري تنفيذ أعمال طبقة  الفارما وتشغيل تنسيب  لطبقه الأساس بمنطقه 125 عمارة شرق حي الأندلس، كما تم استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي 28”.   

ونبه المهندس علاء منيع، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة و المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن و  المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات أعمال منظومة الطرق واعمال البنية التحتية بالمدينة .

طرق منظومة الطرق جديدة العاشر رمضان جهاز

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