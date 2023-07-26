الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: "100 يوم صحة" قدمت 430 ألفًا و427 خدمة فى المبادرات الرئاسية

100 يوم صحة
100 يوم صحة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تقديم 430 ألفًا و427 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 25 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» تضمنت 14 ألفًا و327 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة- في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 32 ألفًا و288 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ7 آلاف و393 طفلًا، فيما قدمت 43 ألفًا و919 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و44 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و7 آلاف و228 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2742 مواطنًا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ13 ألفًا و5 مواطنين.

وقال «عبدالغفار» إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم" بملء 16 ألفًا و735 استمارة استبيان، مضيفًا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 14 ألفًا و608 مواطنين.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة بلغ 72 ألفًا، و51 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 72 ألفًا و359 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 126 ألفًا و975 طفلًا.

واستطرد «عبدالغفار» أن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و753 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألفًا و700 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الصحة التقرير اليومي حملة 100 يوم صحة المبادرات الرئاسية التخصصات الطبية تنظيم الأسرة

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