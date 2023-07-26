شوقي حجاب: الكتابة للأطفال أمر لم أخطط له.. و"كوكي كاك" أقرب الشخصيات لقلبي

في آخر حوار له مع "الدستور"..

تحدث المبدع الكبير شوقي حجاب أحد رواد الكتابة للأطفال عن مسيرته والكتابة للطفل وكيف يراها وشخصياته التي ابتكرها وغيرها من الأمور في آخر حوار أجرته معه جريدة “الدستور”.

عن عالم الأطفال الذى أخلص له منذ أن كتب حلقات برنامج «عصافير الجنة» مع الإعلامية سلوى حجازى فى ستينيات القرن الماضى.. ولماذا اختار هذا المجال يقول: "الولوج إلى عالم الأطفال والكتابة لهم أمر لم أخطط له بالمرة، وما دفعنى إليه هو أننى عندما جئت إلى القاهرة فى ستينيات القرن الماضى كان شقيقى الأكبر سيد حجاب قد ذاع صيته شاعرًا مبدعًا بين الأصوات الثقافية والإعلامية، وهو ما جعلنى أفكر فى مجال إبداعى غير الشعر أتجه إليه وأحقق التفرد فيه، حتى لا أُحسب على شهرة شقيقى الذى أحبه وأقدره، وكل ما أود أن أشير إليه هو أن القدر وراء فكرة الكتابة للأطفال، كانت البداية مع حلقات برنامج «عصافير الجنة» الذى كتبته للإذاعية الكبيرة سلوى حجازى، وكانت الانطلاقة التى وضعتنى فى مصاف المبدعين عند المستمع المصرى وتلت ذلك أعمال كثيرة.

وعن أى العرائس والشخصيات التى كتبها للأطفال أقرب إليه قال: "أقربها «كوكى كاك» و«بقلظ»، و«عم شكشك» الذى قُدّم فى حلقات «بوجى وطمطم» والأخيرة استوحيتها من عمى عدلى فهيم، السكرتير الأدبى والفنى لجريدة روزاليوسف، لدرجة أنه عندما نُقلت المجلة من شقة فى شارع ضريح سعد زغلول إلى شارع قصر العينى ترك إحسان عبدالقدوس الشقة لعدلى فهيم، وظل هذا الرجل يعيش فيها حتى سن ٦٥ سنة.