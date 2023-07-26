هيئة الكتاب تنعى الشاعر شوقى حجاب

تنعي الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الشاعر الكبير شوقي حجاب، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عامًا.

ويقدم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصري، وابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك"، واستطاع بفنه حفظ جزء مهم من الفلكلور الشعبي.

ولد شوقي حجاب في المطرية- دقهلية عام 1946، تعلم الشعر على يد والده الأزهري الذي كان عاشقًا للقراءة، واهتم بالتراث والقصص الشعبية لاهتمام والدته بهما، حيث كانت تملك خيالًا خصبًا وتراثًا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

حصل حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021، وفي عام 2019 ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وكتب العديد من الأعمال التليفزيونية والمسرحية الخاصة بالطفل والتي لاقت رواجًا كبيرًا.

وكان الشاعر شوقي حجاب قد تعرض لأزمة صحية أدت إلى نقله للعناية المركزة عدة مرات، إلى أن رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ77 عامًا.

وأعلنت علياء تيسير، حفيدة شقيقته، عن وفاة الشاعر الكبير شوقي حجاب، وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله تعالى (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون).

وأضافت: توفي إلى رحمة الله تعالى خال والدتي الشاعر الجميل الطيب الجدع شوقي حجاب، مع السلامة يا حبيبي، ملحقتش تشوف غالية قبل ما تمشي وتسيبنا.