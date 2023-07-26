143.8 مليار دولار إيرادات قناة السويس منذ التأميم.. كم سفينة عبرتها؟

صرّح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجَّلت منذ التأميم في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليارا و599 مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.

وطوال ما يزيد على 67 عامًا تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليارا و864 مليون دولار، لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.

وفي وقتٍ سابق، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي لقناة السويس يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة المصرية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء: "إننا نعيش حاليًا ذكرى تأميم قناة السويس، والذي يُعد ملحمة وطنية فريدة سطّرها الإنسان المصري"، موضحًا أن القناة شهدت أعمال تطوير مختلفة بعد التأميم، خاصة مع قدراتها الاستيعابية الكبيرة وإمكاناتها المختلفة، وهو ما جرى العمل عليه خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي لقناة السويس يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة المصرية، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة ووجود مجرى ملاحي ثانٍ لمرور السفن الكبيرة التي تصل إلى 240 ألف طن، والتي تُسمى الجيل الرابع من السفن، لافتًا إلى أن 93% من سفن العالم تمر عبر قناة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة: "نعمل على تطوير قناة السويس والاستعانة بكل تطور ممكن في قناة السويس"، مؤكدًا أن القناة لا بديل عنها.

وعن التسهيلات التجارية، قال ربيع: "يمكن إنشاء طرق جديدة لتسهيل التجارة البينية بين الدول، ولكنها لا تعتبر بديلًا لقناة السويس، والتي تحتاج الكثير والكثير لإنشاء مثيل لها وبنفس المواصفات، خاصة مع إنشاء القناة الجديدة ونحن نعمل على التطوير والاستمرار ولن نتوقف".