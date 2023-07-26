الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بـ 5 تحف أثرية.. مصر تتصدر قائمة أجمل 50 قطعة فنية بالعالم

الآثار الفرعونية
الآثار الفرعونية

قال موقع "بوريد باندا" الأوروبي، إن المواهب البشرية لا تعرف حدودًا، حيث عرف العالم الفن منذ بداية البشرية، وظلت الكثير من الحضارات حاضرة حتى العصر الحديث بسبب الفنون وعلى رأسها الحضارة الفرعونية في مصر القديمة التي لا تزال محل إعجاب كبير من قبل العلماء والفنانين.

وتابع: الفراعنة برعوا في الكثير من الفنون منها النحت والرسم والعمارة والهندسة، وكذلك بعض الحضارات الأخرى التي برعت في نحت الهياكل، حيث تتراوح الأشياء الرائعة بين الإبداعات الصغيرة ولكنها مذهلة مثل العملات المعدنية المنحوتة يدويًا التي تحمل وجوه الحكام السابقين وحتى الهياكل الضخمة والعملاقة مثل الكولوسيوم في روما.

وأضاف أنه رغم مرور آلاف السنين على بعض هذه التحف الفنية، إلا أنها لا تزال تبهر العالم.

مصر صاحبة الفن الأجمل

وأوضح الموقع أن 5 تحف فنية مصرية كانت من ضمن أفضل 50 تحفة فنية أثرية حول العالم، ومنها حجر ضخم رسم عليه عربة الدولة المحفوظة جيدًا للفرعون تحتمس الرابع (ر. 1401-1388 قبل الميلاد من الأسرة الثامنة عشر)، تُظهر الفرعون وهو يضرب أعداءه، تم اكتشافه من قبره Kv43، الأقصر، مصر، وتم وضع اللوحة الحجرية في متحف الحضارة المصرية بالقاهرة.

وتابع أن القطعة الأخرى عبارة عن خاتم من الخزف قديم يصور قطة أم مع قطط من شأنه أن يكون قطعة أثرية ساحرة ومهمة في سياق الثقافة المصرية القديمة، ويُعدّ الخزف هو نوع من المواد المصقولة التي كانت شائعة الاستخدام في مصر القديمة وله العديد من الاستخدامات الزخرفية والوظيفية، وغالبًا ما تم صنع هذه الأشياء بمهارة كبيرة والاهتمام بالتفاصيل.

وأضاف أن القطعة الثالثة هى عبارة عن شاهدة تم استخراجها من مدينة هيراكليون الغارقة، والقطعة الرابعة تمثال نصفي للفرعون أوسركاف، مؤسس الأسرة الخامسة وباني أول معبد شمس مصري في أبو صير، والقطعة الخامسة تعود إلى التماثيل الضخمة للفرعون أمنحتب الثالث على الضفة الغربية لنهر النيل، في الأقصر.

المواهب البشرية العالم مصر الفراعنة الفن التحف

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى الثانوية العامة 2023 تتجاوز 75%

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

"القاهرة الإخبارية": جنود الحرس الرئاسى فى النيجر يُغلفون مكتب الرئيس

محافظ الوادي الجديد: وصول خدمات "حياة كريمة" الصحية لأهالي الفرافرة

تعليم الوادي الجديد: انتظام طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية في مادة الجبر

التحقيق مع موظف استولى على أموال عهدة المرور بشمال القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا