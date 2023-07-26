"تعليم الوادي الجديد" تستقبل فريق "100 يوم صحة" للكشف على موظفيها

استقبل المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعضاء فريق حملة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المبادرة تستهدف الكشف الطبى على العاملين بقطاع تعليم المحافظة بالمجان، حيث تتضمن أعمال الحملة صحة المرأة والاعتلال الكلوي والكشف عن الأمراض المزمنة والمسح السمعي وفحص المقبلين على الزواج.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة تذليل كافة العقبات التى قد تعوق العمل بالمبادرة وتوفير كافة المستلزمات لسير منظومة العمل بكل يسر، موجها الشكر والتقدير لقطاع صحة الوادى الجديد برئاسة الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة، والفريق الطبى ومنسق الصحة بالمديرية "الاتصال السياسى" للجهد المبذول وحسن سير العمل.