الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"كتلة الحوار" تدعو مجلس أمناء الحوار الوطني لإشراك محمد الباقر بجلساته

د. باسل عادل
د. باسل عادل

هنأت كتلة الحوار الوطني، برئاسة الدكتور باسل عادل، محمد الباقر المحامي والقيادي الحقوقي بالإفراج عنه بعفو رئاسي.

وقالت الكتلة في بيان لها: “إذ نثمن هذا العفو والذي نراه أحد أهم نتائج الحوار الوطني الذي يهدف لإعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعوته الأولى للحوار (ندعو لإصلاح سياسي تأخر كثيرا)، وكما ذكر أيضا في خطابة الأخير بمناسبة ذكرى ٢٣ يوليو (كل الأصوات الجادة ستكون مسموعة)، فإننا في كتلة الحوار نتوجه لمجلس أمناء الحوار الوطني بطلب توجيه دعوة للأستاذ محمد الباقر، ليكون مشاركا في الجلسات القادمة في المحور السياسي لجنة الحقوق والحريات”.

واختتم البيان: “نريد روحا سياسية متصالحة من الجميع وصفحة جديدة بيضاء يكتب فيها جميع ابناء كلماتهم لصالح الوطن بلا خوف أو وجل”. 

وسبق أن هنأت كتلة الحوار المحامي محمد الباقر، بالإفراج عنه بعفو أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، وأوفدت المهندس حسام الدين علي، عضو مجلس أمنائها، لزيارته وتقديم التهنئة له.

وسبق أن أصدرت كتلة الحوار بيانًا، ثمنت فيه سرعة استجابة الدولة لطلب العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي وعلى رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر.

وقالت الكتلة، إن مثل هذه القرارات المهمة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ موات للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

وأكدت: “هذه الخطوات تؤكد صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وأن الطريق وإن بدا طويلًا وشاقًا، إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعًا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون”.

 

كتلة الحوار الوطني الدكتور باسل عادل محمد الباقر العفو الرئاسي الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلى حسين الشحات

حريق هائل بمبنى فى القاهرة الجديدة

نصائح الحفاظ على سلامة العين في ظل ارتفاع درجات الحرارة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط.. ومؤشرات النجاح المعلنة رسميًا للمواد

شوقي خلاف.. شهيد الواجب وحافظ أسرار القناة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

قيادة التهويل وإدارة التهوين

مدحت بشاى

مرآة الضمير

عبد الرحيم طايع

تحية أهلاوى لمشجعى الزمالك!

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا