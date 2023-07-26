"كتلة الحوار" تدعو مجلس أمناء الحوار الوطني لإشراك محمد الباقر بجلساته

هنأت كتلة الحوار الوطني، برئاسة الدكتور باسل عادل، محمد الباقر المحامي والقيادي الحقوقي بالإفراج عنه بعفو رئاسي.

وقالت الكتلة في بيان لها: “إذ نثمن هذا العفو والذي نراه أحد أهم نتائج الحوار الوطني الذي يهدف لإعادة تشكيل الحياة السياسية في مصر كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعوته الأولى للحوار (ندعو لإصلاح سياسي تأخر كثيرا)، وكما ذكر أيضا في خطابة الأخير بمناسبة ذكرى ٢٣ يوليو (كل الأصوات الجادة ستكون مسموعة)، فإننا في كتلة الحوار نتوجه لمجلس أمناء الحوار الوطني بطلب توجيه دعوة للأستاذ محمد الباقر، ليكون مشاركا في الجلسات القادمة في المحور السياسي لجنة الحقوق والحريات”.

واختتم البيان: “نريد روحا سياسية متصالحة من الجميع وصفحة جديدة بيضاء يكتب فيها جميع ابناء كلماتهم لصالح الوطن بلا خوف أو وجل”.

وسبق أن هنأت كتلة الحوار المحامي محمد الباقر، بالإفراج عنه بعفو أصدره رئيس الجمهورية منذ أيام، وأوفدت المهندس حسام الدين علي، عضو مجلس أمنائها، لزيارته وتقديم التهنئة له.

وسبق أن أصدرت كتلة الحوار بيانًا، ثمنت فيه سرعة استجابة الدولة لطلب العفو عن المحكوم عليهم في قضايا الرأي وعلى رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر.

وقالت الكتلة، إن مثل هذه القرارات المهمة تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ موات للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر.

وأكدت: “هذه الخطوات تؤكد صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني علي صدق نوايا كل الأطراف في الدخول في مرحلة وطنية جديدة وبناء الثقة بين النظام والمعارضة وأن الطريق وإن بدا طويلًا وشاقًا، إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعًا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون”.