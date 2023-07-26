الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توقيع الكشف الطبي على العاملين بمدينة مرسى مطروح ضمن حملة 100 يوم صحة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل مركز ومدينة مرسي مطروح، فريق طبي من الأطباء والممرضين لفحص العاملين بالمركز، ضمن حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أنه تم استضافة فريقا طبيا مكون من عدد من الأطباء والممرضين والفنيين بمديرية الصحة بمطروح للكشف الطبي وسحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم للعاملين وذلك بمقر ديوان مجلس المدينة.

وأشار  إلى أن الحالات التي يثبت إصابتها  سيتم علاجها بالمجان، حيث تم فحص جميع العاملين في مختلف الإدارات والمكاتب وفقًا لجداول زمنية مسبقة، وتم إجراء الكشف والاطمئنان على صحتهم لاستمرار خطط التنمية المستدامة في مصر.

وأضاف أن تتضمن  خدمات المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم وغيرها.

وناشد عمرو عبد المجيد العاملين للمشاركة بإجراء التحاليل والفحوصات المقدمة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية موجها المواطنين بالاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة ضمن مبادرة 100 يوم صحة ، ضمن خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة ، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

واكد علي ان تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهور بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين سواء من المصريين، أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين أو ملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية.

وقدم رئيس مدينة مرسي مطروح الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزارة الصحة والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، لحرصه علي الكشف الطبي علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة والمواطنين يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين مجلس المدينة ومديرية الصحة، وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية، وفي إطار التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

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