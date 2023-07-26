الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة هنجر بدون ترخيص على مساحة فدانين بالشرقية

الازالة
الازالة

وجَّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدٍ على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية برئاسة المهندس محمد العوضي، رئيس المركز، برفقة العميد محمد صلاح، مأمور مركز الشرطة وقسم الإشغالات والإدارة الزراعية وبمشاركة معدات التدخل السريع بالمحافظة برئاسة المهندس محمد صلاح، بتنفيذ أكبر حملة إزالة بمركز الإبراهيمية بقرية السدس بالوحدة المحلية بمباشر، حيث تم إزالة لهنجر مقام على مساحة ٢ فدان داخل معلف قديم بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر للمعلف وتمت الإزالة على مدار يومان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون.

اتخاذ كافة الإجراءات إجراءات القانونية البناء المخالف الإزالة الفورية التدخل السريع الترخيص

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