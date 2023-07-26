زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة في السنطة بالغربية

أعلنت منى صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، زراعة 250 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من مناطق مركز ومدينة السنطة، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لشوارع المدينة والقرى الكبرى.

وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء في مصر وتعزيز الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتزامن مع متغيرات المناخ العالمية والتحديات التي تواجه البيئة.

وتابعت منى صالح، أن هذه الحملات تأتي كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين البيئة العامة وجعلها أكثر جمالاً وصحة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الحملات والعمل على الحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال القادمة.

كما أكد كمال عزت، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، زراعة 55 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لقرى المركز والمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك الأعمال تأتى في إطار أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهود الدولة للتوسع في المساحات الخضراء بالتزامن مع المتغيرات المناخية.