الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة تتابع حل مشكلات الري بالنوبارية لضمان وصول المياه لنهايات الترع في بعض الفروع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتور محمد عبد العال رئيس قطاع إستصلاح الأراضى، عن عقد اجتماع تنسيقي بمقر مديرية الزراعة بالنوبارية، برئاسة المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية والمهندس ابراهيم عبد المنعم وكيل وزاره الري بالناصرية وبحضور مراقبي عموم المراقبات التعاونيه بزمام المديرية  ومدير إدارة الإرشاد الزراعي ومدير الشؤون الزراعية ومدير إدارة الأراضي والمياه بمديريه الزراعة بالنوبارية وعدد من قيادات وزارة الرى بالناصري.

وأعلن عبد العال عن عقد إجتماع تنسيقي لحل مشاكل الري خاصة في ظل الموجه الحارة التي تتعرض لها البلاد والمتغيرات المناخية غير المسبوقة وحفاظا على الحاصلات الزراعية سواء البستانية او المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر و التي تمثل داعم أساسى للأمن القومى المصرى، خاصة في الأراضي الرملية والاراضى المستصلحه الحديثة. 

 وحضر ممثلي عن الساده المزارعين بمختلف المناطق وتم الإستماع و مناقشه الشكاوى والملاحظات الخاصه بعمليه الرى وطول فتره المناوبات وعدم وصول المياه بنهايات بعض الفروع بالمنسوب المناسب وتم الاتفاق على طرق إنهاء هذه المشاكل.

وأضاف رئيس قطاع إستصلاح الأراضى، أن تم التنسيق لعقد اجتماع اسبوعي بكل مراقبه زراعيه على حده يحضره مسئولى الري بالمنطقه ومسئولى الزراعه وممثلي عن الساده المزارعين لتناول ما تم انجازه في حل مشاكل الري بذات المنطقه والتخطيط لما هو قادم والتوعيه بأهمية التوسع فى الرى المطور

يأتى ذلك بناءا على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحل مشاكل المزارعين والتواجد معهم على أرض الواقع ومتابعة تطهير وتطوير المساقي والمراوى التابعة للوزارة وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري 
لتسهيل عملية ري المحاصيل خاصة خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من موجة الحرارة الشديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
الزراعة مشكلات الرى النوبارية نهايات الترع

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