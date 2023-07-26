الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع موظف استولى على أموال عهدة المرور بشمال القاهرة

التحقيق مع موظف
التحقيق مع موظف

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع موظف متورط في الاستيلاء على أموال عهدة من عمله من خلال تزوير المحررات الرسمية في القاهرة.

وتبين أن المتهم مسئول عن عهدة في إدارة المرور بشمال القاهرة، وكان يقوم بتوريد دفاتر مخالفات مرورية مزورة للعاملين بالقطاع لتحصيلها من السائقين وبتحصيل العهدة يقوم باختلاس نصف الأموال لنفسه ويعيد تحرير نصف المخالفات في دفاتر العهدة الرسمية، بنصف عهدة الأموال.

وتم ضبط المتهم عقب انكشاف أمره، والإبلاغ عنه من قبل الضباط وأفراد الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.

جهات التحقيق أموال عهدة المحررات الرسمية تزوير

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