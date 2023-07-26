التحقيق مع موظف استولى على أموال عهدة المرور بشمال القاهرة

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع موظف متورط في الاستيلاء على أموال عهدة من عمله من خلال تزوير المحررات الرسمية في القاهرة.



وتبين أن المتهم مسئول عن عهدة في إدارة المرور بشمال القاهرة، وكان يقوم بتوريد دفاتر مخالفات مرورية مزورة للعاملين بالقطاع لتحصيلها من السائقين وبتحصيل العهدة يقوم باختلاس نصف الأموال لنفسه ويعيد تحرير نصف المخالفات في دفاتر العهدة الرسمية، بنصف عهدة الأموال.



وتم ضبط المتهم عقب انكشاف أمره، والإبلاغ عنه من قبل الضباط وأفراد الشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.