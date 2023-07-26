الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بقرصنة الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة

جريدة الدستور

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، وبحوزتهما (44 جهاز ريسيفر مختلفة الأنواع – 2 كابينة شبكة – 5 كروت تستخدم فى فك شفرات القنوات الفضائية).

قامت قوات الأمن بمواجهة المتهمين وأقرا بقيامهما بتوصيل الإرسال الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة من خلال إجراء بعض التعديلات فى أجهزة الإرسال والإستقبال المستخدمة فى البث الفضائى، وإعادة عرضها للمواطنين مقابل اشتراك بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة القنوات الفضائية

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