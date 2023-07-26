كاتب صحفي: مصر لها ثقل كبير في إفريقيا والشرق الأوسط

قال الكاتب الصحفي، جمال حسين، إن العلاقات المصرية الهندية تاريخية منذ عهديّ الزعيم سعد زغلول، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خلال حواره على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن مصر لها ثقل كبير بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأيضًا الهند لها ثقل كبير بالقارة الآسيوية، لذلك كان من الطبيعي أن يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة زيارات إلى الهند، وكانت الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي، والذي تم تكريمه وتقليده قلادة النيل وأشاد بحفاوة الاستقبال في مصر.

وأكد أن استثمارات الهند مهمة جدًا بالنسبة لمصر لأنها سوق كبير جدًا للاستثمار، مضيفًا أن الهند قلعة صناعية كبيرة تنافس جميع القلاع الصناعية بالعالم.