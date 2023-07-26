الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس بايرن ميونخ يؤكد مفاوضات النصر السعودى مع ساديو مانى

ماني
ماني

أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، وجود مفاوضات بين نادي النصر السعودي والنجم السنغالي ساديو ماني النادي بشأن انتقال محتمل. 

وقال هاينر، على هامش زيارته في اليابان: "تم إبلاغ بايرن بشأن هذا، ولكنها ما زالت مفاوضات مبدئية، لذلك يجب علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث".

ووفقًا لصحفية "بيلد"، فإن ممثلي النصر سيلتقون مع ممثلي ماني في وقت لاحق من يوم الأربعاء. 

ويتواجد بايرن حاليًا في اليابان لخوض معسكر تدريبي استعدادًا للموسم الجديد، وكذلك النصر الذي لعب يوم الثلاثاء مباراة ودية مع باريس سان جيرمان، وسيلعب مع إنتر ميلان يوم الخميس. 

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي، قادمًا من ليفربول الإنجليزي، الذي أمضى في صفوفه 6 مواسم.

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