ضبط 3 ماكينات صرف خبز و700 بطاقة تموينية في السوق السوداء بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملات تموينية بناءً على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد بقيام أحد أصحاب المخابز بتجميع كميات كبيرة من البطاقات التموينية وعدد من ماكينات صرف الخبز الخاصة ببعض المخابز البلديه بهدف قيامه بإثبات مبيعات وهمية دون إنتاج فعلي وبيع الدقيق بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وعليه تم تشكيل حملة مكبرة للمرور مخابز قرية الجوسق ببلبيس، ثم استكمال الحملة بمدينة العاشر من رمضان لفحص بعض الشكاوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز وبحوزته عدد 3 ماكينات صرف خبز تخص عدد ثلاث مخابز بناحية بلبيس وكذا ضبط عدد 700 بطاقة تموينية داخل مستودع بوتاجاز بغرض الاتجار السلع التموينية المدعمة وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.

كما تمكنت الحملة من تحرير 27 محضر إثبات حالة ضد أصحاب بعض المخابز المخالفة لإنتاج خبر نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وكذلك تحرير عدد 4 محاضر جنح مخالفة تعليمات ضد بعض أصحاب المخابز بناحية الجوسق ببلبيس لقيامهم بالتشغيل قبل مواعيد العمل الرسمية.