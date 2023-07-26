الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى يُحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بعد ثنائيته مع إنتر ميامى

ميسي
ميسي

واصل ليونيل ميسي بطل العالم ولاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي الجديد، تحطيم الأرقام القياسية في مسيرته الكروية.

ميسي سجل ثنائية وصنع هدفا في ثاني لقاءاته مع ناديه الأمريكي، اليوم، أمام أتالانتا، ليصل للهدف الثالث في مواجهتين فقط.

وبات أتالانتا الخصم رقم 100، الذي يسجل ميسي في مرماه منذ بداية مسيرته الكروية مع برشلونة.

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي.

وهذه المرة الأولى التي يتقدم فيها إنتر ميامي بـ3 أهداف في الشوط الأول من أي مباراة منذ تأسيسه عام 2018. 

وبهذا الفوز حسم إنتر ميامي صدارة مجموعته في البطولة.

ميسى ليونيل ميسى إنتر ميامي إنتر ميامي الأمريكي أتالانتا

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