الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ختام برنامج تدريب على مهن التفصيل والخياطة بالمنيا

وزارة العمل
وزارة العمل

اختتمت مديرية العمل بمحافظة المنيا الدورة التدريبية الرابعة على مهنة التفصيل والخياطة التى تم تنفيذها بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 9 متدربات، وتنظيم الاختبار النهائى للدورة التدريبية الثانية على مهنة كهرباء التوصيلات، وذلك لعدد 9 متدربين بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك للتدريب المهنى، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وبرامجه المقدمة للشباب من الجنسين داخل المحافظات لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروع صغير أو متوسط، وتماشيًا مع سياسة الوزارة للتدريب من أجل التشغيل وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، ختام البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، داخل الوحدة المتنقلة بقرية الحاج قنديل بمركز ديرمواس، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب التي بلغت 150 ساعة تدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، لتأهيل الفتيات للحصول على فرصة عمل أو بدء مشروعهم الخاص فى هذا المجال، لتحسين مستويات معيشتهم والمشاركة فى عمليات التنمية داخل المجتمع المصري.

وحضر ختام التدريب أيمن الجزار مدير إدارة بحوث العمالة، وأحمد حسن مدير المنطقة الجنوبية. وأضاف مدير المديرية تنظيم الاختبار النهائى لـ 9 متدربين على مهنة كهرباء التوصيلات بنفس وحدة التدريب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذى يتم تنفيذه على مدار 60 ساعة تدريبية، يتلقى فيها الشباب كل المعلومات والتدريبات العملية المطلوبة واللازمة للعمل فى تلك المهنة، التي تتطلبها سوق العمل داخل المحافظة، كما أن الاختبار شمل جزءًا نظريًا وآخر عمليًا، منوهًا إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة بالمنشآت الصناعية بالمحافظة، وذلك انطلاقًا من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

برنامج تدريب مهن التفصيل كهرباء التوصيلات المنيا الدورة التدريبية

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