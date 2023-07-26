الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: جوائز لأوائل برامج تدريب مهنى..وفتح باب التقديم لدورات جديدة بأسوان

وزارة العمل
وزارة العمل

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان حفل لتوزيع جوائز عينية على أوائل خريجي التدريب المهني  للعام المالى 2022 / 2023  من الوحدة المتنقلة على مهن السباكة الصحية والكهرباء والطاقة الشمسية ، والأجهزة المنزلية ، والتبريد والتكييف ، وصيانة الشاشات و الريسيفر ، بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الأكثر إحتياجاً ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم أفضل البرامج التدريبية وفق أحدث الأساليب العالمية ، وكذلك تقديم جوائز لأوائل الخريجين على كل مهنة تكريماً لجهودهم فى فترات التدريب ومساعدتهم لبدء مشروع خاص بهم يساهم فى تحسين مستويات معيشتهم وأسرهم .

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من فوزى صابر مدير مديرية العمل بمحافظة أسوان ، أشار فيه إلى أنه تم توزيع بواقع 10 ماكينات خياطة ، وعدد 15 شنطة عدة لأوائل خريجي الدورات التدريبية التى تم تنفيذها لوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة ، وانه شارك فى الفعاليات محافظ أسوان والذى سلم الجوائز ، و شهادات التقدير للمتدربين ، مشيداً  بدور الوزير حسن شحاتة وزير العمل على الدور المحوري الذي  تقوم به الوزارة تحت قيادته فى مجال التدريب وجميع الأنشطة التى تقوم بها الوزارة  ، كما حرص على فتح باب النقاش مع المتدربين وسؤالهم عن مستوى التدريب..

وأعلن مدير المديرية عن فتح باب التقديم  للتدريب للعام الجديد  2023 / 2024 على البرامج المتوفرة بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة ، للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة  على مهن يتطلبها سوق العمل ، ومنوهاً إلى أن المتدربين أشادوا بجودة التدريب وتوفير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات ،وموجهين الشكر لوزير العمل على حرصه على توفير البرامج التدريبية التى ساهمت فى تعليمهم لمهن جديدة تساهم فى تحسين نواحى حياتهم ، والوصول لهذا المستوى الذى تأهيلهم لدخول سوق العمل وإسكابهم مزيد من  المهارات والخبرات التى تؤهلهم للمنافسة وفتح مشروعات خاصة بهم ، و موجهين رسالة للراغبين فى الحصول على برامج التدريب المتوفرة التوجه إلى مراكز التدريب الثابتة  التابعة للمديرية وتقديم طلبات التدريب او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية  .

وزارة العمل برامج تدريب مهنى فتح باب التقديم أسوان التدريب المهني السباكة الصحية

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