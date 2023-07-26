كفرالشيخ تطلق مهرجانًا رياضيًا وسباق اختراق ضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية للمصطافين بمدينة بلطيم، بدعوة من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، فى ظل دعم ورعاية المحافظة للأنشطة الرياضية بمصيف بلطيم لتنشيط السياحة الداخلية بالمدينة، فعاليات المهرجان الرياضي وسباق اختراق الضاحية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن المديرية أعدت للمهرجان برنامجًا رياضيًا يضمن لقاءات كرة القدم فى منافسة بين رواد المهرجان، كما نظمت سباقًا للجرى لاختراق الضاحية بدأ من أمام بوابة مصيف الشباب وانتهى أمام ملعب مصيف بلطيم بشاطئ النرجس بمشاركة 100 شاب، كما تم توزيع الجوائز على الفائزين فى سباق اختراق الضاحية.

وتشهد الأيام المقبلة فعاليات رياضية متعددة تطلقها مديرية الشباب والرياضة بمدينة بلطيم ضمن خطة النشاط الرياضي التى تنظمها إدارة التنمية الرياضية، وذلك بإشراف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، والمهرجان من تنظيم فريق عمل المديرية أسامة زيد وكابتن محمد سليمان وأحمد لطفى بإدارة التنمية الرياضية.

وتشهد مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ توافد أعداد كبيرة من المصطافين من عدد من المحافظات، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، في ظل توفير كل الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، استمرار توافد المواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة، كما اطمأن على توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الإنقاذ، مؤكدًا على أفراد الإنقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ على حياة المصطافين وحُسن معاملتهم، مهيبًا بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ.