الأربعاء 26 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فايق في سوق السمك ببوسان الكورية.. حلقة جديدة من "لوغاريتم"

فايق
فايق

جولة في مدينة بوسان الكورية اكتشف فيها الإعلامي أحمد فايق، حياة مختلفة تمامًا، لشعب يأكل كل ما يعوم في الماء، "قطعة من سوق السمك"، كما شبّهها فايق، في حلقة جديدة من برنامج "لوغاريتم"، الذي يُذاع الثلاثاء من كل أسبوع على منصة "واتش ات"، وفي تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة على قناة "dmc". 

عدَّد فايق، أوجه التشابه بين المصريين والكوريين، في حب الأسماك وطبيعة الأكل وخصائص التعلق به، وقارن فايق بين الأنواع البحرية في مصر وكوريا، وأجاب عن السؤال الأهم، لماذا يعيش الكوريون كثيرًا؟ ويصل متوسط أعمارهم إلى 83 عامًا، وعلاقة طول العمر بتناول ما يشبه "الكرنب" المصري، وأهمية الجينسيج لدى الكوريين وما يُثار حول تقويته للمناعة، كما كشف فايق عن أهمية نبات الجينسيج والزيوت المستخلصة منه في شرق آسيا عامة.

السؤال الأهم لجموع المصريين وجهه فايق للمتخصصين في كوريا: لماذا لا يُصاب الشعب الكوري بالسمنة، وكيف يحافظون على رشاقتهم وأوزانهم المثالية، الإجابات المفاجئة حملت كثير من التفاصيل عن طبيعة الحياة في كوريا، وكيف أنهم رغم اقترابهم من سمات المصريين وحبهم للطعام، إلا أنهم يحافظون على طعام الألياف الذي يساعد في الهضم والحفاظ على الوزن.

يُذاع برنامج "لوغارتم" السابعة مساء الجمعة على قناة "dmc".

الاعلامي احمد فايق أحمد فايق الحفاظ على الوزن برنامج لوغاريتم سوق السمك مدينة بوسان الكورية

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2023 .. ورابط الاستعلام برقم الجلوس فقط

اندلاع حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة.. وسيارات الإطفاء تحاول السيطرة

إخماد حريق فى مبنى الإذاعة القديم بالقاهرة دون إصابات

وزير الداخلية يرقى اسم الشهيد مصطفى عبدالرازق لرتبة مقدم

خطوة جديدة داخل كنترولات الثانوية العامة 2023.. وإعلان النتيجة في هذا الموعد

وفاة الشاعر شوقى حجاب عن عمر يناهز 77 عامًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الحل فى كلمتين

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا