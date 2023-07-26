أحمد فايق في سوق السمك ببوسان الكورية.. حلقة جديدة من "لوغاريتم"

جولة في مدينة بوسان الكورية اكتشف فيها الإعلامي أحمد فايق، حياة مختلفة تمامًا، لشعب يأكل كل ما يعوم في الماء، "قطعة من سوق السمك"، كما شبّهها فايق، في حلقة جديدة من برنامج "لوغاريتم"، الذي يُذاع الثلاثاء من كل أسبوع على منصة "واتش ات"، وفي تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة على قناة "dmc".

عدَّد فايق، أوجه التشابه بين المصريين والكوريين، في حب الأسماك وطبيعة الأكل وخصائص التعلق به، وقارن فايق بين الأنواع البحرية في مصر وكوريا، وأجاب عن السؤال الأهم، لماذا يعيش الكوريون كثيرًا؟ ويصل متوسط أعمارهم إلى 83 عامًا، وعلاقة طول العمر بتناول ما يشبه "الكرنب" المصري، وأهمية الجينسيج لدى الكوريين وما يُثار حول تقويته للمناعة، كما كشف فايق عن أهمية نبات الجينسيج والزيوت المستخلصة منه في شرق آسيا عامة.

السؤال الأهم لجموع المصريين وجهه فايق للمتخصصين في كوريا: لماذا لا يُصاب الشعب الكوري بالسمنة، وكيف يحافظون على رشاقتهم وأوزانهم المثالية، الإجابات المفاجئة حملت كثير من التفاصيل عن طبيعة الحياة في كوريا، وكيف أنهم رغم اقترابهم من سمات المصريين وحبهم للطعام، إلا أنهم يحافظون على طعام الألياف الذي يساعد في الهضم والحفاظ على الوزن.

يُذاع برنامج "لوغارتم" السابعة مساء الجمعة على قناة "dmc".