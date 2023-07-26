الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شعبة المصايد" تحذر من أسماك سامة فى الأسواق: تسلخ وتقطع وتباع فيليه

سمك الأرنب
سمك الأرنب

كشف الدكتور شريف فتوح، وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار، عن وجود أنواع سامة من الأسماك في مصر.

وقال فتوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح على فضائية DMC، اليوم الأربعاء، إن هناك 7 أنواع سامة من الأسماك في مصر، تتفاوت في كميتها وكثافة السم من نوع لآخر، مثل: «أسماك العقرب والقط ودجاج البحر والبقرة والبالون»، مؤكدًا أن هناك نشرات إرشادية وتوعوية تصدر دائما في جهاز تنمية البحيرات بالثورة السمكية حاليا ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بانتظام يتم إصدارها في هذا الخصوص بالنسبة للمؤسسات، وأما عن المواطنين يتم نشرات توعية يجرى توزيعها وبثها عبر وسائل الإعلام أو من خلال تنظيم ندوات تثقيفية في العديد من المناطق والأندية بهدف نشر الوعي الاستهلاكي".

أخطر أنواع الأسماك السامة

وتابع فتوح أن أخطر أنواع الأسماك السامة هي سمكة «الكرات الأسود أو الأرنب» لأن نسبة تركيز السم لديه تكثر بشكل كبير للغاية، أيضا سمكة دجاجة البحر التي تحمل قدرا كبيرا من السم في أطرافها، بالإضافة إلى وجود أسماك سامة تعرض في الأسواق ويشتريها المستهلك دون أن يعي أنها سامة مثل «البلامة»، ودرجة سميتها قليلة، ويمكن التعافي منها بشكل سريع.

خطورة سمك الأرنب

وحذر وكيل شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار من سمكة الأرنب التي تحمل نسبة سم مرتفعة جدا عن الأسماك الأخرى، خاصة أن السموم تنتشر في أجزاء كثيرة من جسمها بما في ذلك الرأس والجلد والعين، فيما يتركز بشكل أكبر على الكبد والأمعاء، منوهًا أن تجارا وصيادين وصفهم بأنهم «منعدمو الضمير» يتحايلون بسلخ هذه السمكة وقطع رأسها وبيعها على أنها سمك فيليه.

أخطر أنواع الأسماك السامة خطورة سمك الأرنب سمكة “الكرات الأسود الارنب سمكة ”البلامة سمكة العقرب سمكة القط سمكة دجاج البحر سمكة البقرة سمكة البالون

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