الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 30 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء و384 محضرا تموينيا بالمنوفية

دقيق
دقيق

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية تمكنت من تحرير (384) محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين متتالين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، وتنوعت تلك المخالفات ما بين (192) محضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة بعدد من المخابز البلدية، وتحرير (192) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار و بيع سلع مجهولة مصدر.

وأضاف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، أنه خلال تلك الحملات تم تحرير محضرين جنح، أحدهم بمركز شبين الكوم ضد صاحب مخبز بلدى بقرية شنوان لقيامة بالتصرف في كمية قدرها 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم، والآخر ضد صاحب مخبز بلدى بناحية شمياطس بالشهداء لقيامه بتجميع 4 شكائر لإعادة بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح، وكذا التحفظ على طن ملح طعام بدون مستندات و مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضرين جنح شبين الكوم وأشمون ضد المدير المسؤول عن محلات بيع السلع الغذائية لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى وعرض سلع بدون مستندات دالة على مصدرها.

وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين باستمرار تفعيل غرفة العمليات بالمديرية و غرف العمليات بالإدارات التموينية وربطها بالغرفة المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين والاطمئنان على الحالة التموينية بنطاق المحافظة، مشدداً بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على إستقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

الأجهزة الرقابية بمديرية التموين الأجهزة الرقابية الإعلان عن الأسعار الاطمئنان 26 شيكارة دقيق الحملات الديوان العام

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